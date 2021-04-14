شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم نيوزيلندا .. مرتكب الحادث يطعن على حكم سجنه مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر أن مرتكب الهجومين المميتين على مسجد ومركز إسلامي في نيوزيلندا عام 2019 طعنا قضائيا غدا الخميس.

وكان قد حكم على بريتون تارانت29 عاما بالسجن مدى الحياة، وعدم احتمال لإطلاق سراحه بسبب الهجومين الإرهابيين، اللذين أسفرا عن مقتل 51 مصليا. وتم إدانته أيضا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وسعى تارانت للحصول على مراجعة قضائية، حيث سيراجع قاض ما إذا كان قرار سجنه قد تم اتخاذه، طبقا للقانون، ليتم الاستماع إليه أمام محكمة "أوكلاند العليا" غدا الخميس، طبقا لوثائق قضائية.

ويعتقد أن تارانت سيطعن على ظروف سجنه وتصنيفه ككيان إرهابي، طبقا لوسائل إعلام محلية، بما فيها موقع "ستاف" الالكتروني وصحيفة "ذا هيرالد".

ويعتزم تمثيل نفسه في جلسة الاستماع، التي ستكون مغلقة أمام الجمهور.