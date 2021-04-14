شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تحظر الحملات الداعية لمقاطعة الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة هونج كونج حظر الدعوة لمقاطعة الانتخابات أو الإدلاء ببطاقات فارغة خلال الانتخابات، في إطار مساعى الصين لضمان أن يتولى الوطنيون تسيير المدينة، وينص أحدث تعديل للقانون الأساسى فى المدينة وهو أشبه بدستور صغير، أن "تختار لجنة موالية لبكين أغلب المشرعين، كما تراجع قوات الأمن تاريخ المرشحين، وكذلك فرض إجراءات تحظر تشجيع الآخرين على مقاطعة التصويت"، بحسب " روسيا اليوم".

وقالت حاكمة المدينة كارى لام: "سنضبط الأفعال التي تتلاعب وتخرب الانتخابات، ونحظر على أى شخص التحريض علانية على عدم التصويت أو وضع بطاقات خالية أو لاغية".