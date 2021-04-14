انت الان تتابع خبر القبض على 6 متهمين من تجار ومتعاطي المخدرات في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ أوامر إلقاء قبض وتوقيف بحق مطلوبين بقضايا تجارة المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.