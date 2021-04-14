انت الان تتابع خبر القبض على 6 متهمين من تجار ومتعاطي المخدرات في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ أوامر إلقاء قبض وتوقيف بحق مطلوبين بقضايا تجارة المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع فوج ميسان التكتيكي وجهاز الامن الوطني، تمكنت من القاء القبض على (٦) متهمين وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة".
وأشارت المديرية الى أنه "تم توقيف المتهمين وفق المادة 28 مخدرات".
وأشارت المديرية الى أنه "تم توقيف المتهمين وفق المادة 28 مخدرات".