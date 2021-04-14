انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 149,500
سعر شراء الدولار 148,500
تقريبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,440,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
المعادن
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 64,42 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 60,95 دولار
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 149,500
سعر شراء الدولار 148,500
تقريبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,440,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 119,73 دولار
100 باوند 137,98 دولار
100 دولار 811,30 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1747,84$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 64,42 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 60,95 دولار