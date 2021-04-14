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أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 149,500
سعر شراء الدولار 148,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,440,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 119,73 دولار
100 باوند 137,98 دولار
100 دولار 811,30 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1747,84$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 64,42 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 60,95 دولار
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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