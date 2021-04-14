انت الان تتابع خبر حكومة كردستان توضح بشأن تقارير استهداف 'انشطة استخبارية اسرائيلية' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن تقارير تداولتها مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة زعمت فيها استهداف "مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه".