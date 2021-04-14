انت الان تتابع خبر أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت اسعار النفط الخام، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع ورفعت أوبك توقعاتها للطلب على النفط ، لكن المكاسب حدتها مخاوف بشأن فيروس كورونا وزيادة الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 64.09 دولاراً للبرميل في الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 39 سنتا يوم الثلاثاء.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا أو 0.7٪ إلى 60.58 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاع يوم الثلاثاء بمقدار 48 سنتًا.
وعززت علامات الانتعاش الاقتصادي القوي في الصين والولايات المتحدة المكاسب الأخيرة في أسعار النفط ، لكن المخاوف بشأن توقف إطلاق اللقاحات في جميع أنحاء العالم وارتفاع عدد الإصابات بكوفيد -19 في الهند والبرازيل حد من المكاسب.
وعدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها يوم الثلاثاء لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام ، وتتوقع الآن أن يرتفع الطلب بمقدار 5.95 مليون برميل يوميا في عام 2021 ، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الشهر الماضي.
ودعما للسوق بشكل أكبر ، قالت مصادر إن بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أبريل نيسان.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا أو 0.7٪ إلى 60.58 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاع يوم الثلاثاء بمقدار 48 سنتًا.
وعززت علامات الانتعاش الاقتصادي القوي في الصين والولايات المتحدة المكاسب الأخيرة في أسعار النفط ، لكن المخاوف بشأن توقف إطلاق اللقاحات في جميع أنحاء العالم وارتفاع عدد الإصابات بكوفيد -19 في الهند والبرازيل حد من المكاسب.
وعدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها يوم الثلاثاء لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام ، وتتوقع الآن أن يرتفع الطلب بمقدار 5.95 مليون برميل يوميا في عام 2021 ، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الشهر الماضي.
ودعما للسوق بشكل أكبر ، قالت مصادر إن بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أبريل نيسان.