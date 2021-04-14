شرطة الديوانية تلقي القبض على 3 مطلوبين للقضاء

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة امنية من مركز شرطة السدير التابع لشرطة محافظة الديوانية نقذت حملة للبحث عن المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر القاء القبض الصادرة بحقهم من القضاء".

واضاف البيان إن "الحملة أسفرت عن القاء القبض على(3) متهمين بقضايا مختلفة، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون".