سريلانكا تستبق الذكرى الدامية بهذا القرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تفق سريلانكا من هول التفجيرات الدامية التي تحل ذكراها الثانية الأسبوع القادم رغم مرور سنتين على الواقعة.

ولقطع الطريق على الجماعات الإرهابية ومنع تكرار عملياتها الدامية، أعلنت حكومة سريلانكا، اليوم الأربعاء، حظر 11 منظمة محلية ودولية تتهم بالتورط في الترويج للفكر المتطرف.

وفي أبريل/ نيسان عام 2019، شهدت سريلانكا هجمات ما تزال جروحها لم تندمل، أسفرت عن مقتل 271 شخصا، على يد جماعات إرهابية متشددة، استهدفت 3 كنائس كاثوليكية في عيد الفصح، و3 فنادق فاخرة بشكل متزامن.

وقبيل حلول الذكرى الأليمة بأسبوع، فعّل الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، لوائح بموجب قانون منع الإرهاب في البلاد يحظر تلك المنظمات.



وتأتي هذه الخطوة لارتباط تلك المنظمات، من بينها تنظيما داعش والقاعدة، وتسع جماعات محلية، بأنشطة متطرفة.

ويمكن فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، لمخالفة اللوائح بعد المثول أمام القضاء.

وتشمل الجرائم العمل كعضو أو توفير القيادة أو الترويج لتلك المنظمات، ويمكن للرئيس أيضا أن يأمر بمصادرة أموال وأصول تلك المنظمات.

وهذه الخطوة هي حلقة من سلسلة متابعة التحقيقات في تفجيرات 2019 التي نفذتها جماعات متطرفة، في حادثة هزت الدولة الآسيوية الهادئة.