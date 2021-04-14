المرصد السوري: القوات التركية تقصف بالصواريخ مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت هجوما صاروخيا على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب.



وأضاف المرصد أن القصف طل كل من شوارغة وبيلونية وعين دقنة وقلعة شوارغة وأماكن أخرى في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل شهدت محاور بريف أعزاز شمالي حلب، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين الفصائل من جهة والقوات الكردية من جهة أخرى.