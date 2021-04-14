تركيا.. لزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية موغلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، ليل الثلاثاء/الأربعاء.



ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، في بيان، أن الزلزال وقع في بحر إيجه عند الساعة23:28 بالتوقيت المحلي.

ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يبعد 61ر19 كيلومترا عن قضاء داتشا في موغلا.

بدوره، قال نائب وزير الداخلية، المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاطاكلي، إنه لم يتم تلقي أي بلاغ بوقوع خسائر بفعل الزلزال.

وأكد في تغريدة عبر تويتر، استمرار الفرق المعنية بأعمال المسح عقب الزلزال لرصد أي أضرار محتملة.