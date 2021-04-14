شكرا لقرائتكم أميركا وبايدن إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية للإمارات تشمل مقاتلات F-35 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستمضي قدمًا في صفقة بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة تمت الموافقة عليها في ظل إدارة ترمب.

وقال متحدث باسم الخارجية لصحيفة The Hilll يمكننا أن نؤكد أن الإدارة تعتزم المضي قدمًا في مبيعات الدفاع المقترحة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الرئيس السابق ترمب لأول مرة عن صفقة المبيعات العام الماضي بعد أن تم اتفاق ابراهام بين الإمارات وإسرائيل.

وتتضمن الصفقة 50 طائرة من طراز اف 35 F-35 Lighting II وغيرها من الأنظمة الدفاعية.

وقالت وزارة الخارجية في يناير إنها أوقفت البيع مؤقتًا حتى تتمكن إدارة بايدن من مراجعة الصفقة وهو إجراء روتيني.

وقال المتحدث "تم تحديد مواعيد التسليم المقدرة لهذه المبيعات بعد عام 2025 . وبالتالي، فإننا نتوقع حوارًا قويًا ومستدامًا مع الإمارات العربية المتحدة لأي عمليات نقل دفاعية تلبي أهدافنا الاستراتيجية المشتركة".