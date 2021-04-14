شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، ويندي شيرمان مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية. وأقر المجلس الترشيح بتأييد 56 صوتاً ومعارضة 42 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالحها.

وواجهت شيرمان (71 عاماً)، وهي خبيرة مخضرمة في شؤون السياسة الخارجية، معارضة من الجمهوريين لإنها ساعدت على التفاوض لإبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والذي عارضه الجمهوريون بشدة إلى جانب بعض الديمقراطيين.

وكانت شيرمان قد وعدت بنهج جديد بشأن إيران في جلسة تأكيد ترشيحها في مارس/آذار، مشيرة إلى أن العالم قد تغير منذ بدء تنفيذ الاتفاق في عام 2016.

وقالت إن التعامل مع إيران "يجب أن يتحدد على أساس معطيات ما نحن عليه اليوم وليس الحنين لما كان يمكن أن يكون". وكانت شيرمان مستشارة في وزارة الخارجية ومنسقة السياسة في كوريا الشمالية من 1997 إلى 2001. ومن 1993 إلى 1996 شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية.