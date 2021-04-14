شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي غير رسمي يزور تايوان بطلب من بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه-أ.ف.ب

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إلى تايوان وفداً غير رسمي يتألف من مسؤولين أمريكيين سابقين، في إشارة دعم أمريكية للجزيرة التي تواجه تحركات عدائية متزايدة من قبل الصين. وأعلنت تايبه أن السناتور السابق كريستوفر دود ونائبي وزير الخارجية الأمريكي السابقين ريتشارد أرميتاج وجيمس شتاينبرغ سيصلون العاصمة التايوانية بعد ظهر الأربعاء.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة كزافييه تشانغ إن «هذه الزيارة تظهر مرة أخرى العلاقة الوطيدة بين تايوان والولايات المتحدة»، مضيفاً أن العلاقة «قوية كصخرة».

ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت تهديد مستمر بغزو من جانب بكين التي تؤكد سيادتها على الجزيرة وتعهدت باستعادتها ذات يوم.

وتستخدم الصين الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لإبقاء تايوان معزولة على المسرح الدولي، وأي زيارة لشخصيات أو وفود أجنبية تسبب لها الكثير من الإزعاج.

والاثنين، أعلنت حكومة تايوان أن 25 طائرة عسكرية صينية اخترقت منطقة دفاع الجزيرة، وأن قواتها حذرت الطائرات وطلبت منها مغادرة الأجواء التايوانية.

وجاء الاختراق، الأكبر خلال عام، غداة تحذير وزير الخارجية الأمريكي الصين «العدوانية بشكل متزايد» من محاولة تغيير الوضع القائم في تايوان، معتبراً أن ذلك سيكون «خطأ جسيماً».

وتحافظ واشنطن على علاقات متينة مع تايبه، وهناك قانون صادر عن الكونجرس يسمح ببيع الجزيرة أسلحة دفاعية.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي هذا الأسبوع في الذكرى السنوية الـ42 لصدور قانون العلاقات مع تايوان الذي وقع عليه بايدن عندما كان عضواً شاباً في مجلس الشيوخ. كما تترافق الزيارة مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إرشادات جديدة تسمح بتسهيل اجتماعات المسؤولين الأمريكيين مع نظرائهم التايوانيين.