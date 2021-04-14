شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر.. مصرع 20 طفلاً بعد اندلاع حريق في مدرستهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي-أ.ف.ب

لقي 20 طفلاً حتفهم، الثلاثاء، بعد اندلاع حريق في مدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة النيجر، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء في هذا البلد في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال قائد جهاز الإطفاء سيدي محمد في تصريح للتلفزيون الرسمي: «اشتعلت النيران في 21 غرفة تدريس عبارة عن أكواخ من القش، وحاصرت النيران نحو 20 طفلاً». وأضاف أن «رجال الإنقاذ وصلوا بسرعة وتم إخماد الحريق (...) لكن قوة النيران كانت هائلة»، مضيفاً «لم يتمكن هؤلاء الأطفال من الفرار».

ونقل التلفزيون الرسمي عن شهود أن الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن اندلع نحو الساعة الرابعة مساء (15,00 ت.غ) «عندما كان الضحايا في غرف الدراسة». وانتقل رئيس الوزراء أوهومودو محمدو إلى موقع الحريق عند أطراف العاصمة وقدم تعازيه لأهالي الأطفال.

ويصنّف مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يضم 189 النيجر باعتبارها أفقر دولة في العالم. وقامت السلطات في النيجر ببناء آلاف الأكواخ لاستخدامها كمدارس، حيث يجلس الأطفال أحياناً على الأرض. وتعد الحرائق في هذه الأكواخ المبنية من مواد قابلة للاشتعال أمراً شائعاً، ولكن نادراً ما كانت تؤدي إلى سقوط ضحايا.