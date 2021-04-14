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إيران تبدأ إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% «الأسبوع المقبل»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران- أ.ف.ب
تنوي إيران بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة ستين في المئة اعتباراً من «الأسبوع المقبل»، حسب ما ذكر سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية.
وكانت طهران أعلنت، الثلاثاء، أنها «ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة» في النظير 235. وكتب كاظم غريبابادي في تغريدة على «تويتر» ليل الثلاثاء-الأربعاء أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء، «ونخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتان من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة ستين في المئة) الأسبوع المقبل».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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