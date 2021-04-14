شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تبدأ إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% «الأسبوع المقبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران- أ.ف.ب

تنوي إيران بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة ستين في المئة اعتباراً من «الأسبوع المقبل»، حسب ما ذكر سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية.

وكانت طهران أعلنت، الثلاثاء، أنها «ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة» في النظير 235. وكتب كاظم غريبابادي في تغريدة على «تويتر» ليل الثلاثاء-الأربعاء أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء، «ونخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتان من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة ستين في المئة) الأسبوع المقبل».