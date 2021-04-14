قضية رياض سلامة: تحقيق سويسري من الجزر العذراء إلى جنيف

يلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف ومروراً ببنما مسار تحركات أموال يشتبه في أن حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة قام بها، بحسب معلومات نشرتها صحيفة «لوتان» السويسرية الثلاثاء.

وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أشارت في كانون الثاني/يناير إلى وجود تحقيق في سويسرا وأكدت النيابة الفيدرالية السويسرية آنذاك انها وجهت طلباً بالمساعدة القضائية إلى لبنان.

اطلعت صحيفة «لوتان» على هذا الطلب الذي يورد لائحة من سلسلة تحركات أموال باجمالي يقدره المدعون السويسريون بأكثر من 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا قد يكون قام بها رياض سلامة وشقيقه رجا.

رداً على أسئلة فرانس برس أكدت النيابة الفيدرالية الثلاثاء أنها تجري «تحقيقاً جنائياً للاشتباه في ارتكاب عمليات غسل أموال خطرة بما يتصل باختلاس أموال محتمل على حساب مصرف لبنان» لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق آخر على طلب المساعدة القضائية.

في طلبها الذي حصلت عليه صحيفة «لوتان» تستند النيابة السويسرية على عقد بتاريخ 6 نيسان/إبريل 2002 بين مصرف لبنان وشركة «فوري اسوشياتس» المسجلة في تورتولا في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منه يعتقد أنه رجا سلامة.

هذا العقد الذي قد يكون وقعه رياض سلامة وشقيقه، يخول شركة فوري اسوشياتس ببيع سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب. بحسب المدعين العامين السويسريين فإن ذلك أتاح بين نيسان/إبريل 2002 وتشرين الأول/أكتوبر 2014 وصول أكثر من 326 مليون دولار إلى حساب فوري اسوشياتس في مصرف إتش أس بي سي الخاص (سويسرا) في جنيف، حساب المالك المستفيد منه هو أيضاً رجا سلامة.

بحسب القضاء السويسري فإن القسم الأكبر من هذه المبالغ أعيد تحويله فوراً إلى الحساب الشخصي لرجا سلامة في مصرف «إتش إس بي سي» أيضا ثم إلى خمس مؤسسات لبنانية.

كشفت النيابة الفيدرالية أيضاً أن رياض سلامة قد يكون فتح أيضاً في عام 2008 حساباً لدى «جوليوس باير» في زيوريخ عبر شركة «ويست لايك كومرشال» ومقرها في بنما ما قد يكون سمح بإجراء معاملات مشبوهة. وقد يكون فتح حساب آخر لدى «يو بي إس» في 2012 ثم في 2016 لدى «كريدي سويس» وأخيراً في 2018 في بنك «بيكتي» في جنيف.

في طلب المساعدة القضائية، أعربت النيابة الفيدرالية أيضاً عن شبهاتها في أن رياض سلامة حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف.

ويشهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية منذ حرب عام 1975 مع تدهور قيمة العملة الوطنية وقيود مصرفية تمنع التحويلات إلى الخارج.

وينفي سلامة أن يكون لديه أي أموال غير مشروعة أو أموال مختلسة على حساب البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقال هذا الأسبوع لـ«لو فيجارو»: «شرحت في وقت سابق من خلال عرض الوثائق التي تثبت امتلاكي 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن أتولى رئاسة مصرف لبنان. ولقد جمعت هذه الثروة بعد عشرين عاماً، بفضل راتبي الشهري الكبير جدًاً البالغ 165 ألف دولار. وتمكنت من إدارة هذه الأموال بشكل جيد من قبل مستشاري، وجعلها تزيد».

ويقول سلامة إن كل الاتهامات هي «ضجيج يهدف إلى إلحاق الأذى بي وهي جزء من حملة شيطنة بدوافع سياسية وأيديولوجية خفية».