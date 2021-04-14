«شنايدر إلكتريك» توفر حلول الطاقة الكهربائية لمحطة تحويل النفايات في الشارقة

خالد الحريمل: سنحقق معادلة «صفر نفايات» في الشارقة

محمد الرمحي: تسريع نشر التقنيات المتطورة ذات الكفاءة العالية

أحمد خشان: المشروع يعد إنجازاً فريداً على مستوى المنطقة

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن فوزها بعقد لتوفير مجموعة من حلول الطاقة الكهربائية لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة، تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

وبموجب العقد، ستقوم الشركة بتوفير وتركيب مجموعة المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز ذات الجهد المتوسط ومنظومة برمجيات عمليات الطاقة EcoStruxure Power SCADA Operation (PSO) الخاصة بالمحطة، ما سيوفر القدرة على معاينة حالة الشبكة الكهربائية في المحطة في الوقت الفعلي، إضافة إلى تحسين أنظمة الطاقة وتعزيز أدائها على نحو آمن. وستقوم منظومة البرمجيات المتطورة أيضاً بحماية نظام الطاقة من خلال ميزات الأمن السيبراني المدمجة داخلها.

وتعود ملكية محطة تحويل النفايات إلى طاقة لشركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، المشروع المشترك بين «بيئة»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وقد تم التعاقد مع الشركة الصناعية الفرنسية «سي إن آي إم»، والتي تُعد واحدة من الشركات العالمية في مجال معالجة واسترداد الطاقة من النفايات، لتصميم وبناء وتشغيل المحطة الجديدة التي تقع داخل مركز إدارة النفايات التابع لشركة «بيئة» في الشارقة.

تنويع مزيج الطاقة

قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة»: «تمكنت «بيئة» من خلال نهجها الشامل والمتكامل في إدارة النفايات، من تحويل 76% من النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة. ومع إكتمال إنشاء أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في الإمارات، سنصل إلى هدفنا وهو تحويل النفايات بالكامل قبل وصولها للمكبات، وبالتالي نحقق معادلة «صفر نفايات» في الشارقة، وفي الوقت ذاته تعزيز تنويع مزيج الطاقة البديلة. ونحن فخورون بالعمل مع شركاء رواد مثل «شنايدر إلكتريك»، لضمان توافق عمليات محطة تحويل النفايات إلى طاقة مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والتميز التشغيلي».

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تؤمن «مصدر» بأهمية تعزيز أطر التعاون على مستوى القطاع باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لتسريع عملية نشر التقنيات المتطورة ذات الكفاءة العالية والقابلة للتطبيق، وذلك بما ينسجم مع أهداف دولة الإمارات لضمان النمو الاقتصادي المستدام. ونفخر في «مصدر» بالتعاون مع شركائنا في «بيئة» و «سي إن آي إم» وشنايدر إلكتريك لإنجاز هذا المشروع البارز والفريد من نوعه في دولة الإمارات».

توليد الكهرباء

ستقوم محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة بمعالجة 37.5 طن في الساعة من النفايات البلدية الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير، ما يسهم في تحويل أكثر من 300000 طن بعيداً عن مكبات النفايات سنوياً، بما يدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات فيما يتعلق بإدارة النفايات. وستولد المحطة ما يصل إلى 30 ميجاواط من الكهرباء، والتي سيتم توريدها مباشرة إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لتزود حوالي 28000 منزل في الإمارة بالكهرباء.

وتتميز المحطة الجديدة بكونها متوافقة مع المعايير العالمية للسلامة البيئية والاستدامة. كما ستسهم في التخلص من نحو 450 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بينما ستوفر 45 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي في الإمارات.

وقال أحمد خشان رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: «يشكل مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة إنجازاً فريداً ورائداً على مستوى المنطقة، ونحن فخورون للغاية بالمساهمة في تطوير مثل هذا المشروع. وستعمل منظومة تقنيات EcoStruxture التي طورناها في شنايدر إلكتريك على ضمان تعزيز عمليات المحطة لتعمل بكامل طاقتها، هذا بالإضافة إلى ميزات السلامة والأمن السيبراني التي توفرها للحفاظ على سلامة موظفي المحطة وشبكة الكهرباء. والأهم من ذلك، سيتم تجهيز المحطة بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية، مع خيار إضافة أجهزة استشعار لضمان بقائها في طليعة قطاع توليد الطاقة على مستوى المنطقة لعقود قادمة».

وتعتمد عملية تحويل النفايات إلى طاقة على تحويل النفايات إلى حرارة، والتي تتم استعادتها بعد ذلك من خلال غلايات لإنتاج البخار الذي يدفع مولد التوربينات لإنتاج الكهرباء. ويتم تفريغ رماد القاع وترسيبه في مخازن مخصصة، ومن ثم تحويله إلى مواد قابلة لإعادة التدوير والاستخدام. كما تتم معالجة غاز المداخن من خلال ضوابط صارمة خاصة بتلوث الهواء. وتتم عملية دفع البخار المتبقي عبر نظام تكثيف مبَرد بالهواء لتحويله إلى ماء يعاد استخدامه داخل المنشأة.