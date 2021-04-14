شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فندق «سانت ريجيس دبي النخلة» في مايو المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فنادق ومنتجعات سانت ريجيس، أنها تخطط لافتتاح فندق «سانت ريجيس دبي النخلة» في شهر مايو/أيار المقبل 2021. ويقع الفندق الفخم الجديد في نخلة جميرا، ويتضمن 264 غرفة فاخرة و26 جناحاً أنيقاً، تتمتع جميعها بإطلالة رائعة على نخلة جميرا وأفق مباني مدينة دبي.

ومن جانبه، قال مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي النخلة معلقاً حول الافتتاح المنتظر: «نتطلع قدماً لافتتاح فندق سانت ريجيس دبي النخلة في شهر مايو المقبل. سيستمتع ضيوفنا بمستوى لا يضاهى من الرفاهية الاستثنائية والخدمة الرائعة في الوجهة الفريدة من نوعها في قلب نخلة جميرا».

تجدر الإشارة إلى أن الفندق الجديد سيشغل الطوابق الـ18 الأولى من التحفة المعمارية الجديدة المؤلفة من 52 طابقاً، برج النخلة.

يتيح برج النخلة للضيوف والزوار مشاهدة المعالم السياحية عبر منصة «ذا ڤيو آت ذا بالم» في الطابق 52 من البرج والتي ترتفع مسافة 240 متراً عن سطح الجزيرة الأيقونية موفراً بذلك مشاهد بزاوية 360 درجة لنخلة جميرا، ودبي مارينا، وأفق مباني مدينة دبي، بالإضافة إلى التجربة التفاعلية التي تستعرض بناء الجزر البحرية الصناعية. لقد بدأ فندق سانت ريجيس دبي النخلة باستقبال الحجوزات لشهر مايو 2021.