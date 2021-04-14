إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إيران عن بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 60 بالمئة اعتباراً من "الأسبوع المقبل"، وفقاً لما ذكر مندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة هو "رد إيران على الإرهاب النووي الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

وأمس الثلاثاء، أعلنت طهران أنها "ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة" في النظير 235.

وكتب مندوب إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم جريبابادي في تغريدة على "تويتر" ليل الثلاثاء أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء.

وأضاف: "نخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة) الأسبوع المقبل".