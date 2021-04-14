بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس جو بايدن لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل.

ودعت بيلوسي بايدن في رسالة إلى الرئيس نشرت الثلاثاء لإلقاء أول كلمة له أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

وطلبت بيلوسي من الرئيس الديمقراطي الذي يتولى الرئاسة منذ 20 يناير لـ "مشاركة رؤيتك لمواجهة تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية".

وأشادت بيلوسي في الرسالة بـ "قيادة (بايدن) التاريخية والتغييرية".

يشار إلى أن الخطاب الأول لأي رئيس أمريكي منتخب حديثا في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكابيتول الأمريكي لا يعتبر خطابا عن حالة الاتحاد.

ولن يحين خطاب بايدن الأول عن حالة الاتحاد حتى العام المقبل ، وفي ذلك الوقت سيكون أمضى في منصبه أكثر من 12 شهرا.

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