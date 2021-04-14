تقرير يكشف أن النظام الصحي في تركيا يواجه خطر الانهيار

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

حذرت الرابطة الطبية التركية من أن النظام الصحي في البلاد يواجه خطر الانهيار، في ظل الارتفاع الكبير في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت رئيسة الرابطة سيبنيم كورور فينكانشي "مستشفياتنا مزدحمة بالمصابين بفيروس كورونا، حتى العنابر التي تم إضافتها ليست كافية"، وأضافت "لا يوجد مزيد من الغرف في وحدات الرعاية المركزة"، موضحة أن طواقم العمل يتعرضون لضغط كبير.

وقالت وزارة الصحة التركية إن عدد أسرة الرعاية المركزة المستخدمة في البلاد يمثل نحو 67%، وكانت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا قد ارتفعت لأكثر من 5000 حالة يومية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بداية الجائحة.

وكانت تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 84 مليون نسمة، قد خففت القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا جزئياً في مارس(أذار) الماضي، ومنذ ذلك الحين تسجل حالات إصابة مرتفعة بالفيروس، ووصفت رئيسة الرابطة الطبية التركية التخفيف بأنه" أمر لا يمكن التحكم فيه".