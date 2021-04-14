الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس 28 أبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبول دعوة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بإلقاء كلمة أمام الكونجرس يوم 28 أبريل/نيسان الجاري.



دعت بيلوسي، الرئيس جو بايدن في وقت سابق، لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل/ نيسان الجاري.

وكتبت بيلوسي في رسالة إلى بايدن أصدرها مكتبها "أكتب إليكم لأدعوكم لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس يوم الأربعاء 28 أبريل لمشاركة رؤيتكم لمواجهة تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية".

وسيعطي الخطاب بايدن فرصة ليقنع ملايين المشاهدين بمقترحه المتعلق بالبنية التحتية وقيمته 2.3 تريليون دولار، وهو موضوع نقاش حزبي في الكونجرس.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه بايدن العديد من التحديات المحلية والدولية، مثل معركته لإقناع المزيد من الأمريكيين بأخذ لقاح فيروس كورونا، والأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع المكسيك، والمواجهات مع روسيا بشأن أوكرانيا وإيران بشأن برنامجها النووي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت بيلوسي إنها ستدعو بايدن لإلقاء الخطاب بعد أن أقر الكونجرس مشروع قانون للإغاثة من كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، ووقع بايدن التشريع في 11 مارس آذار.