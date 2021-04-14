أغلب الجثث تفحمت.. القصة الكاملة لحادث الطريق الصحراوي بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الكيلو 103 على الطريق الصحراوي بأسيوط حادث مأساوي، راح ضحيته 20 شخصاً على الأقل، كما أكدت مصادر طبية أن العدد قابل للزيادة.

ووقع الحادث إثر تصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل مواد بترولية ما أسفر عن اشتعال النيران بالمركبتين، الأمر الذي اشتعال النيران بجثث الضحايا وتفحم عددا منها.



كما أعلنت محافظة أسيوط، منذ قليل، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 شخصًا و 3 مصابين.

قال شهود عيان، لـ"الخليج 365"، إن السيارتين اندلعت بهما النيران فور وقوع التصادم، بينما أوضحت مصادر أمنية أنه جرى الدفع بـ 25 سيارة إسعاف من محافظتي أسيوط وسوهاج وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء وإنقاذ بري مجهز بونش.

وانتقل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية، كما جرى الدفع بـ 25 سيارة إسعاف، وجرى وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعًا للتزاحم، فيما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهًا بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

رافق المحافظ في موقع الحادث اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد إيهاب الألفى مدير إدارة المرور.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.