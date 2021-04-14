اليوم.. النقض تنظر طعون قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس" على أحكام المؤبد والمشدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة بـ "التخابر مع حماس" على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تضمن منطوق حكمها في سبتمبر من العام الماضي معاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 آخرين.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.