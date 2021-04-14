بايدن يقترح عقد قمة مع بوتين

ابوظبي - سيف اليزيد - اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن عقد قمة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال الأشهر القادمة، حسبما أعلن البيت الأبيض الأميركي أمس الثلاثاء.

وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن اقترح خلال اتصال هاتفي أنه يمكن عقد اجتماعهما "في دولة ثالثة" لمناقشة " المجموعة الكاملة من القضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا".

وقال البيت الأبيض إن بايدن أعرب خلال المكالمة عن "المخاوف بشأن التعزيزات العسكرية الروسية المفاجئة في شبه جزيرة القرم المحتلة وعلى حدود أوكرانيا، ودعا روسيا إلى وقف التصعيد وتهدئة حدة التوترات".

وأكد الكرملين مقترح بايدن، لكنه ترك الأمر مفتوحا بشأن ما إذا كان بوتين سيقبل الدعوة.

وسلط بيان الكرملين بشأن المكالمة الضوء على أنها جاءت بمبادرة من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن بايدن جدد دعوته لبوتين للمشاركة في قمة المناخ الأسبوع المقبل.