رئيس بنين باتريس يفوز بولاية رئاسية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - فاز الرئيس الحالي لدولة بنين، باتريس تالون، بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 4ر86% من الأصوات في انتخابات الرئاسة، وفقا للنتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية مساء الثلاثاء.

وجاء في المركز الثاني منافسه الحسن سومانو من حزب "القوى الكاورية لبنين ناشئة" بنسبة 3ر11%، ثم زعيم حزب الديموقراطيين الذي تم تشكيله مؤخرا، كورنتين كوهوي بحصوله على 4ر2% من الأصوات.

ويتولى تالون، وهو رجل أعمال سابق، السلطة منذ عام 2016. ويجب أن تؤكد المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات في غضون 10 أيام.