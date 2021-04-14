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رئيس بنين باتريس يفوز بولاية رئاسية جديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - فاز الرئيس الحالي لدولة بنين، باتريس تالون، بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 4ر86% من الأصوات في انتخابات الرئاسة، وفقا للنتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية مساء الثلاثاء.

وجاء في المركز الثاني منافسه الحسن سومانو من حزب "القوى الكاورية لبنين ناشئة" بنسبة 3ر11%، ثم زعيم حزب الديموقراطيين الذي تم تشكيله مؤخرا، كورنتين كوهوي بحصوله على 4ر2% من الأصوات.

ويتولى تالون، وهو رجل أعمال سابق، السلطة منذ عام 2016. ويجب أن تؤكد المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات في غضون 10 أيام. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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