زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غربي تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية موجلا جنوب غربي تركيا، الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، في بيان، أن الزلزال وقع في بحر إيجه عند الساعة 2328 بالتوقيت المحلي.

ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يبعد 19.61 كيلومتراً عن قضاء داتشا في موجلا.

بدوره، قال نائب وزير الداخلية، المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاطاكلي، إنه لم يتم تلقي أي بلاغ بوقوع خسائر بفعل الزلزال.

وأكد في تغريدة عبر تويتر، استمرار الفرق المعنية بأعمال المسح عقب الزلزال لرصد أي أضرار محتملة.