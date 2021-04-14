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شاهد.. محصنون ضد كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية رمضان

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ابوظبي - سيف اليزيد - طاف معتمرون محصنون ضد فيروس حول الكعبة في مكة، الثلاثاء، في أول يوم من أيام شهر رمضان وهم يضعون الكمامات ويتبعون مسارات محددة تراعي التباعد الاجتماعي.

  • شاهد.. محصنون ضد كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية رمضان

ويحرص ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام على تأديتها وخاصة في رمضان، ولكن تم تعليقها، في مارس 2020، ضمن إجراءات احترازية غير مسبوقة اتُخذت للحد من تفشي الجائحة.

  • شاهد.. محصنون ضد كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية رمضان

وتمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان فقط لمن تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق هذا الشهر.

  • شاهد.. محصنون ضد كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية رمضان

وحددت الوزارة المحصنين بثلاث فئات، من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو متعاف من الإصابة. 

  • شاهد.. محصنون ضد كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية رمضان

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل في اليوم، وفق وسائل إعلام رسمية.

  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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