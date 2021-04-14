بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة في الكونجرس

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الرئيس جو بايدن لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل.

ودعت بيلوسي بايدن في رسالة إلى الرئيس نشرت الثلاثاء لإلقاء أول كلمة له أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

وطلبت بيلوسي من الرئيس الديمقراطي الذي يتولى الرئاسة منذ 20 يناير لـ "مشاركة رؤيتك لمواجهة تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية".

وأشادت بيلوسي في الرسالة بـ "قيادة (بايدن) التاريخية والتغييرية.

يشار إلى أن الخطاب الأول لأي رئيس أميركي منتخب حديثا في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكابيتول الأميركي لا يعتبر خطابا عن حالة الاتحاد.

ولن يحين خطاب بايدن الأول عن حالة الاتحاد حتى العام المقبل، وفي ذلك الوقت سيكون أمضى في منصبه أكثر من 12 شهرا.