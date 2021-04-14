الملكة إليزابيث تستأنف مهامها بعد أيام على وفاة زوجها

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة الأنباء الوطنية البريطانية أن الملكة إليزابيث استأنفت مهامها الملكية يوم الثلاثاء، عقب أربعة أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب، وذلك بمشاركتها في حدث بمناسبة تقاعد كبير موظفي البلاط الملكي.

وأضافت الوكالة البريطانية أن الملكة استضافت احتفالا بمناسبة تقاعد إيرل بيل كبير أمناء البلاط الملكي.

وتوفي الأمير فيليب، الذي كان بجوار الملكة طوال فترة توليها العرش والبالغة 69 عاما، في قلعة وندسور يوم الجمعة الماضي عن 99 عاما. وستقام جنازة له يوم السبت المقبل.

وتزوج الأمير فيليب، ولقبه الرسمي دوق إدنبره، الملكة إليزابيث عام 1947.

وفي السنوات الأخيرة، قلصت الملكة من ارتباطاتها الرسمية وأحالت الكثير من الواجبات والمهام الإشرافية الملكية للأمير تشارلز ولنجله وليام وغيرهم من أبرز أفراد العائلة المالكة. لكنها لا تزال تقوم بأكثر المهام الملكية رمزية مثل افتتاح البرلمان.

وقال الأمير آندرو نجل الملكة يوم الأحد الماضي إنها تحلت بالصبر في مواجهة خسارة قالت إنها "خلفت فراغا كبيرا في حياتها".

ورغم الفراغ الذي حدث في حياتها بعد رحيل الأمير فيليب، قال مساعدون وخبراء ملكيون منذ فترة طويلة إن مثل هذه الأحداث لن تدفع الملكة، أقدم وأطول الملوك بقاء في السلطة على مستوى العالم، للتنازل عن العرش لنجلها ووريثها الأمير تشارلز.