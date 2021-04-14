فرنسا: قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم ” تطور خطير”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:09 صباحاً - منذ 55 دقيقة

اعتبرت فرنسا، أن إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 %، تطورا “خطيرا” .

وأكدت فرنسا أن إلان إيران يتطلب تنسيقا بين أمريكا وروسيا والصين والثلاثي الأوروبي في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام أميركية أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون منشأة نطنز الإيرانية اليوم الأربعاء.

وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة 20%. ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.

يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه يشعر بقلق من إعلان إيران “الاستفزازي” عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، لكنه يتوقع استمرار المفاوضات في جنيف.

وقال البيت الأبيض إن “الولايات المتحدة تأخذ بجدية إعلان إيران عن بدء تخصيب اليورانيوم”.

وجدد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، التأكيد على التزام أميركا الثابت تجاه أمن إسرائيل وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض، الثلاثاء. وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية.