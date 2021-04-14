أثيوبيا تطالب السودان بسحب قواتها من المناطق الحدودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 7:20 صباحًا

طالبت إثيوبيا، مساء الثلاثاء، السودان بسحب قواتها من الأراضي الإثيوبية التي احتلتها منذ 6 نوفمبر الماضي ،لافتة إلى استعدادها للتفاوض مع الخرطوم بشأن المناطق الحدودية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية خلال تغريدة على “توتير” أنه “على الرغم من أن السودان هو الرئيس الحالي للإيغاد فمن من المؤسف أن يكون هو من يعرض السلام والأمن في القرن الإفريقي للخطر من خلال غزوه أراض إثيوبية ونهب وتشريد المدنيين ودق طبول الحرب لاحتلال المزيد من الأراضي”.

وحثت الخارجية الإثيوبية المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السودان لإجلاء قواتها من الأراضي الإثيوبية التي احتلتها منذ 6 نوفمبر الماضي عندما كان الجيش الإثيوبي منشغلا بإنفاذ القانون في إقليم تيغراي.

وأشارت إلى أنها على استعداد لحل نزاعها مع السودان باستخدام آليات حل النزاعات الحالية بمجرد الحفاظ على الوضع الراهن وفقا لبروتوكول عام 1972، والذي يحظر الإزاحة والقوة لحل القضايا الحدودية حتى يتم العثور على حل ودي.