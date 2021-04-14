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كورونا.. 12 إصابة جديدة في الصين

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 أبريل نيسان ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية سجلت في إقليم يوننان، حيث سجلت مدينة على الحدود مع ميانمار مجموعة حالات منذ أواخر مارس آذار الماضي. وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 12 من 18 حالة في اليوم السابق. ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90447 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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