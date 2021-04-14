بينها "إف-35".. إدارة بايدن تمضي قدما بصفقة أسلحة مع الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مساعدون في الكونجرس، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكابيتول أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات من ضمنها طائرات إف-35.

وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات "حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين" فيما يتعلق باستخدام الأسلحة، بحسب وكالة رويترز .



وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي علقت الاتفاقات التي أقرها سلفه الجمهوري دونالد ترامب من أجل مراجعتها.

وأعلنت إدارة بايدن المراجعة أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقالت الإمارات إنها توقعت المراجعة ورحبت بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات واستئناف الحوار الإقليمي.



وتتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار منتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز إف-35 لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز "إم.كيو-9 بي" وحزمة من ذخيرة "جو-جو وجو-أرض".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، الثلاثاء، إن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات، في حال تنفيذها، ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك.

