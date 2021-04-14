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5 مؤشرات إيجابية عن نمو اقتصاد الأسرة المصرية حتى 2025

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القاهرة - سامية سيد - ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، معلومات هامة تخص الأسرة المصرية بحلول 2025، حيث توقع التقرير تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسرة المصرية، وهو التقرير الذى حمل عنوان: "انتعاش دخل الأسر في عام 2025" وجاءت أبرز المؤشرات كما يلى:

  1. نمو دخل الأسر المصرية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم.
  2. انخفاض معدل زيادة الأسر حتى عام 2025 عن السنوات السابقة.
  3. من المتوقع أن يصل عدد الأسر إلى 29 مليون أسرة فى عام 2025 مقارنةً بنحو 27 مليون أسرة في عام 2021.
  4. نمو حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوى بين 78 ألف جنيه و156 ألف جنيه ليزيد بنسبة 58.2% في عام 2025.
  5. زيادة نسبة الأسر التى يزيد دخلها السنوى على 390 ألف جنيه إلى 11% في عام 2025.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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