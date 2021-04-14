شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مؤشرات إيجابية عن نمو اقتصاد الأسرة المصرية حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، معلومات هامة تخص الأسرة المصرية بحلول 2025، حيث توقع التقرير تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسرة المصرية، وهو التقرير الذى حمل عنوان: "انتعاش دخل الأسر في عام 2025" وجاءت أبرز المؤشرات كما يلى:
- نمو دخل الأسر المصرية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم.
- انخفاض معدل زيادة الأسر حتى عام 2025 عن السنوات السابقة.
- من المتوقع أن يصل عدد الأسر إلى 29 مليون أسرة فى عام 2025 مقارنةً بنحو 27 مليون أسرة في عام 2021.
- نمو حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوى بين 78 ألف جنيه و156 ألف جنيه ليزيد بنسبة 58.2% في عام 2025.
- زيادة نسبة الأسر التى يزيد دخلها السنوى على 390 ألف جنيه إلى 11% في عام 2025.