القاهرة - سامية سيد - ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، معلومات هامة تخص الأسرة المصرية بحلول 2025، حيث توقع التقرير تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسرة المصرية، وهو التقرير الذى حمل عنوان: "انتعاش دخل الأسر في عام 2025" وجاءت أبرز المؤشرات كما يلى:

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مؤشرات إيجابية عن نمو اقتصاد الأسرة المصرية حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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