شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البرية السودانية يحسم الجدل بشأن الحرب مع أثيوبيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال قائد القوات البرية السودانية الفريق ركن عصام الدين محمد كرار أن السبب وراء انتشار القوات على طول الحدود مع أثيوبيا هو لتأمين الحدود. وأضاف لـ”العربية”، أن السودان لا تريد حرباً مع إثيوبيا لكن سيكون النصر حليفاً للجيش السوداني إذا اضطررنا لخوضها. وأشار إلى أن الهدف من انتشار القوات هو لتأمين المزارع السوداني، وأن الجيش منتشر في كل أراضي البلاد لحماية المواطن.

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