شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتخطى الـ 700 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخطت حصيلة إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حاجز الـ700 حالة، مسجلة أعلى عدد منذ ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 731 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 111 ألفا و419 حالة، فيما

سجلت 7 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1782.