شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إعادة حساب الضرائب على البضائع حال ثبوت غش أو تدليس؟ قانون الجمارك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة حال ثبوت وجود غش أو تدليس لأي من البضائع، وذلك وفقا للمادة التاسعة من القانون، حيث يجوز لموظفى الجمارك إعادة فحص الأوراق والسجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية.

وجاء نص المادة رقم 9 من قانون الجمارك كما يلى:

"مع عــدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المـادة 8 من هذا القانون ، بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائــــــع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة ، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا .

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون ، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً علي غش أو تدليس وذلك وفقًا للأحكام العامة في هـذا الشـأن".