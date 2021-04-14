محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، واللواء محمود عبدالرازق مدير الادارة العامة للمرور، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، موقع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية (سولار) بطريق القاهرة - الفيوم (بجوار بوابات الرسوم) .

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه فور وقوع الحادث اشتعلت النيران بكابينة القيادة، لافتاً الى السيطرة على الحريق، موضحاً انه تم الدفع ب٤ سيارات إسعاف لموقع الحادث، وكذا ٥ سيارات إطفاء، وعناصر الحماية المدنية.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن عدم وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث، لافتاً الى التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيراً أن المحافظ وجه رؤساء مركزي طامية وسنورس بالدفع بعدد من المعدات لإتمام عملية السيطرة على بقع السولار في موقع الحادث.

وكان محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان موقع انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية بطريق القاهرة - الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، واللواء محمود عبدالرازق مدير الادارة العامة للمرور، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، موقع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية (سولار) بطريق القاهرة - الفيوم (بجوار بوابات الرسوم) .

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه فور وقوع الحادث اشتعلت النيران بكابينة القيادة، لافتاً الى السيطرة على الحريق، موضحاً انه تم الدفع ب٤ سيارات إسعاف لموقع الحادث، وكذا ٥ سيارات إطفاء، وعناصر الحماية المدنية.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن عدم وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث، لافتاً الى التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيراً أن المحافظ وجه رؤساء مركزي طامية وسنورس بالدفع بعدد من المعدات لإتمام عملية السيطرة على بقع السولار في موقع الحادث.

وكان مرور الفيوم قد قام بإجراء عدد من التحويلات المرورية لحين انتهاء أعمال إزالة بقع السولار من الطريق.