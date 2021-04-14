20 وفاة وأتوبيس متفحم.. تغطية خاصة لحادث صحراوي أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمد العجمي:

20 حالة وفاة و3 مصابين بينما العدد مرشح للزيادة سُجلوا ليلة الثلاثاء - الأربعاء ضحايا لحادث اصطدام مروع وقع بين سيارة نقل بترول وأتوبيس نقل ركاب، على طرق أسيوط-البحر الأحمر.

الحادث وقع عند الكيلو 103، وقد جرى الدفع بـ 25 سيارة إسعاف و3 سيارات إطفاء لاحتوائه ونقل المصابين والوفيات، الذي توزعوا بين مستشفيات المحافظة.

كما انتقل المحافظ اللواء عصام سعد وممثلو أجهزة المحافظة التنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة والتعامل مع مستجداته، التي يستعرضها لكم الخليج 365 في هذه التغطية الخاصة.

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