بايدن يقترح على بوتين عقد قمة «في دولة ثالثة»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في «دولة ثالثة» خلال «الأشهر المقبلة» من أجل «بناء علاقة مستقرة» مع روسيا، وفق البيت الأبيض.

من جانبه، قال الكرملين: إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، أبديا خلال محادثات هاتفية استعدادهما لـ«مواصلة الحوار»؛ بهدف ضمان الأمن العالمي.

وأكد الكرملين، في بيان، أن بايدن اقترح على بوتين عقد قمة «في المستقبل القريب»، من دون أن يكشف ما إذا كان الرئيس الروسي قبل هذا الاقتراح.