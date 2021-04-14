اشتعلت الحافلة وتفحمت.. حادث سير مروع يودي بحياة 20 شخصاً في مصر

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم حافلة ركاب وسيارة نقل بمدخل محافظة أسيوط بصعيد مصر مما أدى إلى اشتعال الحافلة وتفحمها بالكامل.



كان محافظ أسيوط (صعيد مصر) قد تلقى إخطاراً من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم على طريق "أسيوط-البحر الأحمر" باتجاه سوهاج على الطريق الصحراوى الشرقي عند الكيلو 103، ووقوع ضحايا ومصابين.



وقالت وزارة الصحة المصرية إنها دفعت بأكثر 31 سيارة إسعاف، منها 11 سيارة من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين.



وحسب وسائل إعلام مصرية، توجه المحافظ إلى مكان الحادث، فيما هرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، والجثث للمستشفيات، كما تم وضع حواجز مرورية، وتعديل حركة المرور بالطريق منعاً للتزاحم، وجارٍ رفع شاحنة النقل والحافلة وإنقاذ باقي الركاب.



يشار إلى أن مصر تشهد خلال الفترة الأخيرة، العديد من الحوادث المختلفة التي أدت إلى مقتل وإصابة كثيرين.