شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية في تشاد تلاحق مسلحين تسللوا من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة التشادية اليوم، أن قواتها الجوية تطارد منذ أيام، مسلحين تشاديين تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقاً من الأراضي الليبية.

وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة التشادية، السفير شريف محمد في تصريح صحفي: إن حكومة جمهورية تشاد، تعلم الرأي الوطني والدولي، بأن المسلحين التشاديين الموجودين في ليبيا، حاولوا الدخول إلى الأراضي التشادية، وتصدت لهم قوات الدفاعية والأمنية، مشيرًا إلى أن القوات لا تزال تطاردهم، وهم يعيشون حالة من الفوضى.