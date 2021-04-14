شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تـؤكد التــزامهــا بضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جدد التأكيد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن «الثابت تجاه أمن إسرائيل وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً»، وذلك خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية. وقالت إيران في وقت سابق، إنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة وهي خطوة تقربها من الوصول لنسبة تخصيب 90 في المئة المناسبة لصنع سلاح نووي، وذلك بعد يوم واحد من اتهام طهران لإسرائيل بتنفيذ عمل تخريبي في منشأة نطنز النووية.

يأتي هذا التطور مع اقتراب استئناف محادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، إنه فضلاً عن التعويض عن أجهزة الطرد المركزي المتضررة في نطنز ستتم إضافة 1000 جهاز آخر بطاقة أكبر بنسبة 50 في المئة. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين لقناة برس تي. في الحكومية في فيينا إنه تم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقرار.

ولم تحدد وكالة «إرنا» موعد بدء هذه الأنشطة التي ستشكل خطوة إضافية على طريق تخلي إيران عن تعهّداتها أمام المجتمع الدولي عام 2015 بالحدّ من برنامجها النووي، في وقت يتوقع أن تتواصل محادثات في فيينا في مسعى لإنقاذ هذا الاتفاق. إلا أن قناة «برس تي في» الإخبارية الناطقة بالإنجليزية والتابعة للتلفزيون الرسمي، أفادت أن هذا التدبير سيُطبّق اعتباراً من اليوم الأربعاء. وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا «لقد رأينا المعلومات الصحفية» في هذا الشأن لكن «ليس لدينا تعليق في الوقت الراهن». وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتعين على طهران العودة إلى الامتثال الكامل بالقيود على نشاطها النووي بموجب الاتفاق قبل أن يتسنى لواشنطن العودة له.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن قضايا تشمل كيفية إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية. وأفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية، بأن لافروف التقى نظيره الإيراني جواد ظريف قبل لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني، مضيفة أنه من المتوقع مناقشة الهجوم السيبراني الذي تعرضت له منشأة نووية في وسط إيران.

وقال ظريف «نحن ملتزمون بما قلنا: هذا الحادث في نطنز يعقد المفاوضات». وأضاف أن إيران ستستأنف التزاماتها وفقاً لاتفاق فيينا بمجرد أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق ويتم تطبيق اتفاق قانوني ورفع العقوبات، بينما حث لافروف على الإسراع في إجراء المباحثات بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، قائلاً «لا أعتقد أننا نمتلك الكثير من الوقت».

وأعلن السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل اوليانوف أن محادثات إحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني أرجئت إلى الخميس بعدما كان مقرراً أن تستأنف اليوم الأربعاء. وكتب اوليانوف على تويتر أن «اجتماع اللجنة المشتركة» التي تضم الدول الموقعة للاتفاق (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران) برعاية الاتحاد الأوروبي «سيعقد في 15 نيسان/إبريل» في العاصمة النمسوية، مضيفاً أنه «سيتم التطرق بالتأكيد إلى الإجراءات الأخيرة لإيران في المجال النووي، وخصوصاً تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة». (وكالات)