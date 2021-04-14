شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني دبي» يفتتح مركز التداوي الطبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مركز التداوي الطبي في المبنى الرئيسي للدفاع المدني، لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية والوقائية والعلاجية عالية الجودة لرجال خط الدفاع الأول وجميع العاملين.

وجاء ذلك بحضور مروان الحاج ناصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، والعميد جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، والعميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، والدكتور حيدر الزبيدي المدير الطبي للمجموعة.

ويأتي افتتاح المركز الطبي ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الدفاع المدني ومجموعة التداوي الطبية، والتي يقدم بمقتضاها مركز التداوي الطبي، الخدمات الطبية اللازمة للموظفين والمنتسبين في الدفاع المدني وعائلاتهم.