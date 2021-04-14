شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 628 مشروعا لصالح المرحلة الأولى لقرى "حياة كريمة" بالخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية ليصل عددهم لـ 4600 قرية من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل بواقع 175 مركزا موزعة على 20 محافظة.

وحسبما أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فإنه يتم تنفيذ البرنامج خلال 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى حوالى 1400 قرية موزعة على 51 مركزا إداريا فى 20 محافظة، مؤكداً أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد فى استثمارات المرحلة الأولى من البرنامج بحوالى ( 33 مركزا إداريا ).

ونرصد تفاصيل ما تم فى المرحلة الأولى لصالح تحسين الأوضاع المعيشية بقرى الريف، حسب إعلان وزارة التنمية المحلية :

- 628 مشروعا من الخطة الاستثمارية.

-تنفيذ أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة.

- تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى باستثمارات أكثر من مليار جنيه.

-زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94%.

-مضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة باستثمارات 128 مليون جنيه .

-تنفيذ 125 مشروعا فى مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه.

- رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه .

- إضافة 1100 فصل تعليمى جديدة تستوعب حوالى 44 ألف تلميذ.

-تطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه.

-تطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

-رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالى 80 ألف مواطن .

-تقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالى 117 ألف مستفيد .

-تقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه .

-تنفيذ عدة برامج تدريب حرفى ساهمت فى خلق 28 ألف فرصة عمل.

-توفير 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية .