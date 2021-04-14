محمد الفلاح - إيران: سنحصل على يورانيوم مخصب خلال أسبوع بنسبة 60%

الأربعاء 14 أبريل 2021

قال سفير إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي في وقت متأخر من الثلاثاء إن بلاده ستحصل على يورانيوم مخصب خلال أسبوع بنسبة 60%.



يأتي ذلك فيما أكدت فرنسا، أن إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 %، يعد "تطورا خطيرا" ويتطلب تنسيقا بين أمريكا وروسيا والصين والثلاثي الأوروبي.

وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة 20%. ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.

يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه يشعر بقلق من إعلان إيران "الاستفزازي" عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، لكنه يتوقع استمرار المفاوضات في جنيف.

وقال البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تأخذ بجدية إعلان إيران عن بدء تخصيب اليورانيوم".

وجدد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، التأكيد على التزام أميركا الثابت تجاه أمن إسرائيل وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض، الثلاثاء. وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية.