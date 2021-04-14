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قلق أممي عميق إزاء مقتل عشرات المتظاهرين في ميانمار ‏

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 2:37 صباحًا, 14 أبريل 2021 م

المناطق - الرياض

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجدداً عن قلقه العميق إزاء ‏التطورات في ميانمار، واصفاً آخر التقارير عن أعمال عنف وقتل المتظاهرين ‏على يد قوات الأمن بالمروّعة.‏
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: زملاؤنا في ميانمار مصدومون من أعمال العنف منذ يوم الجمعة، حيث ‏قُتل عشرات المتظاهرين أكثرهم من مدينة باغو.‏
وأشار دوجاريك إلى أن فريق الأمم المتحدة في ميانمار أعرب عن القلق بشكل ‏خاص حيال التقارير التي تتحدث عن استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين.‏
وأفاد أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يشدد على الدور الرئيس الذي يمكن ‏ويجب أن تلعبه المنطقة في تقديم المشورة للجهات الفاعلة الوطنية لاتخاذ خطوات ‏نحو عودة السلام والاستقرار إلى ميانمار.‏

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محررين الخليج 365

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