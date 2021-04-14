شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يقر مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، ويندي شيرمان مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية.

وأقر المجلس الترشيح بتأييد 56 صوتا ومعارضة 42 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالحها.

وواجهت شيرمان (71 عاما)، وهي خبيرة مخضرمة في شؤون السياسة الخارجية، معارضة من الجمهوريين لإنها ساعدت في التفاوض لإبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والذي عارضه الجمهوريون بشدة إلى جانب بعض الديمقراطيين.

وانسحب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018. وتداعى الاتفاق بعد أن أعاد ترامب فرض العقوبات وانتهكت إيران قيود التخصيب النووي.

لكن إدارة بايدن سعت إلى المشاركة من جديد وعقدت إيران والقوى العالمية الأسبوع الماضي ما وصفته بمحادثات "بناءة" لإنقاذ الاتفاق.

وتعقد الأمر عندما قالت إيران أمس الثلاثاء إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المائة في خطوة تقرب المواد الانشطارية من المستويات المناسبة لصنع قنبلة بعد اتهام إسرائيل بتخريب منشأة نووية.