شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحذر من «ذئاب داعش المنفردة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من مخطط جديد لـ«داعش» الإرهابي في العراق والشام بعد تحريض التنظيم لذئابه المنفردة، ولم يستبعد في بيان أمس (الثلاثاء)، أن يستغل التنظيم شهر رمضان وانشغال الأنظمة بمواجهة وباء كورونا لتنفيذ مخططاته.

وقال: «استكمالًا لمتابعة تحركات داعش بالتزامن مع تفشي الجائحة، تابع مرصد الأزهر ما نشره التنظيم من رسائل تحريضية لأتباعه من الذئاب المنفردة حثهم فيها على تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية خلال شهر رمضان».

وأضاف: «أمام تكرار هذه الدعوات التحريضية، جدد مرصد الأزهر تحذيره من محاولة التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية استغلال انشغال الدول في مواجهة كورونا والاحتفال بحلول رمضان لتنفيذ هجمات إرهابية في محاولة لتعويض الخسائر السابقة واستمالة أتباعهم عبر إيصال رسالة مفادها بأن التنظيم باق ولم يتأثر بالضربات الأمنية الأخير».

وطالب دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع أية هجمات إرهابية، خصوصا مع تحول الذئاب المنفردة خلال الفترة الأخيرة إلى أداة رئيسية يعتمد عليها التنظيم في تنفيذ مخططاته.